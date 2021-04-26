Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 26 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 649. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 353 846 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 344 206 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2502 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9959 тестов. Всего в стране проведено 5 788 360 тестов.
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