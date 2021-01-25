Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1024 пациента с COVID-19, выписаны 618. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 238 635 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 224 171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1658 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9694 теста. Всего в стране проведено 4 375 265 тестов.