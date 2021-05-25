Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 мая
145 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 840 пациентов с COVID-19, выписаны 764. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 387 818 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 377 869 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8169 тестов. Всего в стране проведен 6 230 051 тест.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 мая
-
В мире за сутки выявили почти на 55 тысяч меньше случаев COVID-19, чем днем ранее
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 мая
-
За сутки в мире выявили более 563 тысяч зараженных коронавирусом, чем днем ранее
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 мая