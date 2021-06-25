Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 июня

За сутки в Беларуси зарегистрированы 813 пациентов с COVID-19, выписаны 777. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 413 952 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 406 686 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3093 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 918 тестов. Всего в стране проведено 6 720 932 теста.

Более 821,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 536,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.