Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 25 декабря
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 2395. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 183 006 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 161 832 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1367 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 28 811 тестов. Всего в стране проведено 3 883 776 тестов.
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