Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1752 пациента с COVID-19, выписан 2641. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 237 611 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 223 553 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 182 теста. Всего в стране проведен 4 365 571 тест.