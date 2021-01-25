Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1752 пациента с COVID-19, выписан 2641. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 237 611 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 223 553 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 182 теста. Всего в стране проведен 4 365 571 тест.
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