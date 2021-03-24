Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 марта
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 313 852 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 304 477 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2184 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 507 тестов. Всего в стране проведено 5 253 173 теста.
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