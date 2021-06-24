Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 июня
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 786 пациентов с COVID-19, выписаны 864. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 413 139 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 405 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3082 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 493 теста. Всего в стране проведено 6 704 014 тестов.
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