Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1279 пациентов с COVID-19, выписаны 1444. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 281 707 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 271 733 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1939 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 17 834 теста. Всего в стране их проведено 4 824 611.