Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 декабря
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 917 пациентов с COVID-19, выписаны 2 358. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 181 113 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 159 437 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 358 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 27 514 тестов. Всего в стране проведено 3 854 965 тестов.
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