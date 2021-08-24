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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 августа

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 августа

За сутки в Беларуси зарегистрированы 860 пациентов с COVID-19, выписаны 727.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 471 495 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 465 027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 5786 тестов. Всего в стране проведено 7 679 920 тестов.

Более 1,57 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,28 млн прошли полный курс вакцинации.

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