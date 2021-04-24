Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 24 апреля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1453 пациента с COVID-19, выписаны 1442. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 351 674 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 342 102 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2483 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 17 881 тест. Всего в стране проведено 5 759 533 теста.