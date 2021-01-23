Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1748 пациентов с COVID-19, выписан 2081. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 235 859 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 220 912 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1639 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 17 880 тестов. Всего в стране их проведено 4 348 389.