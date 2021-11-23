Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 ноября

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 453 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 461 пациент.Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 643 тыс. 372 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 627 тыс. 789 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 979 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 5 тыс. 650 тестов. Всего в стране проведено 10 млн. 228 тыс. 936 тестов.

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