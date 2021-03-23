Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 марта

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1046 пациентов с COVID-19, выписаны 862. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 312 474 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 303 030 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8267 тестов. Всего в стране проведено 5 234 666 тестов.