Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 марта
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1046 пациентов с COVID-19, выписаны 862. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 312 474 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 303 030 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8267 тестов. Всего в стране проведено 5 234 666 тестов.
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