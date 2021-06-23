Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 июня

За сутки в Беларуси зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 412 353 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 405 045 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3072 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 176 тестов. Всего в стране проведен 6 686 521 тест.

Более 790,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 501,7 тыс. - прошли полный курс вакцинации.