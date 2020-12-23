Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 декабря
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 922 пациента с COVID-19, выписаны 2 272. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 179 196 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 157 079 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 349 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 24 333 тестов. Всего в стране проведено 3 827 451 тест.
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