Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 августа
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписан 701. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 470 635 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 464 300 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3691 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 13 500 тестов. Всего в стране проведено 7 674 134 теста.
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