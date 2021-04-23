Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1735 пациентов с COVID-19, выписаны 1733. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 350 221 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 340 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2473 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 225 тестов. Всего в стране проведено 5 741 652 теста.
По состоянию на 23 апреля более 244 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 84,5 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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