Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1813 пациентов с COVID-19, выписаны 2087. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 234 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 218 831 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1628 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнен 18 541 тест. Всего в стране проведено 4 330 509 тестов.
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