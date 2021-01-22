Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1813 пациентов с COVID-19, выписаны 2087. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 234 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 218 831 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1628 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 18 541 тест. Всего в стране проведено 4 330 509 тестов.