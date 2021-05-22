Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 мая
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 1471 пациент с COVID-19, выписаны 1463. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 384 773 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 374 854 пациента.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2761 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 710 тестов. Всего в стране их проведено 6 192 860.
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