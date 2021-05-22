0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 мая

183 0

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 мая

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1471 пациент с COVID-19, выписаны 1463. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 384 773 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 374 854 пациента.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2761 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 710 тестов. Всего в стране их проведено 6 192 860.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿