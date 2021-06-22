Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 июня

За сутки в Беларуси зарегистрированы 398 пациентов с COVID-19, выписаны 215. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 411 551 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 404 240 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 724 теста. Всего в стране проведено 6 667 345 тестов.

Более 776,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 484,3 тыс. прошли полный курс вакцинации.