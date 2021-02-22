Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1144 пациента с COVID-19, выписаны 898. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 279 456 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 269 428 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1921 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9077 тестов. Всего в стране проведено 4 799 410 тестов.