Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1144 пациента с COVID-19, выписаны 898. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 279 456 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 269 428 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1921 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9077 тестов. Всего в стране проведено 4 799 410 тестов.
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