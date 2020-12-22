Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 декабря

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 858 пациентов с COVID-19, выписаны 1 877. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 177 274 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 154 807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 341 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8 306 тестов. Всего в стране проведено 3 803 118 тестов.