Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 января. Официальная статистика
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1836 пациентов с COVID-19, выписан 1791
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 722 939 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 715 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5899 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 24 629 тестов. Всего в стране проведено 11 439 052 теста.
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