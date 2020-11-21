В Беларуси выздоровели и выписаны 102 113 пациентов с COVID-19
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В Беларуси на 21 ноября выздоровели и выписаны 102 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 122 435 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 041 384 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1089 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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