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COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 102 113 пациентов с COVID-19

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В Беларуси выздоровели и выписаны 102 113 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 21 ноября выздоровели и выписаны 102 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 122 435 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 041 384 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1089 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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