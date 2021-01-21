Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 ноября

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с COVID-19, выписаны 2378. Об сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 232 298 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 216 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1619 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 594 теста. Всего в стране проведено 4 311 968 тестов.