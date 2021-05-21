Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 мая
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 1725. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 383 302 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 373 391 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2752 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 20 066 тестов. Всего в стране проведено 6 174 150 тестов.
Более 407,7 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 277,8 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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