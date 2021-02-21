Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 21 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1322 пациента с COVID-19, выписаны 1638. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 278 312 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 268 530 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1912 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 376 тестов. Всего в стране проведено 4 790 333 теста.