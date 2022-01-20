Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 20 января

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 618 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 726 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 721 тыс. 103 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 713 тыс. 965 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 тыс. 882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 тыс. 283 теста. Всего в стране проведено 11 млн. 414 тыс. 423 теста.