Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 20 мая
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1457 пациентов с COVID-19, выписан 1531. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрав.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 381 546 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 371 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2742 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнен 20 741 тест. Всего в стране проведено 6 154 084 теста.
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