Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 20 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1668 пациентов с COVID-19, выписаны 1916. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 276 990 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 266 892 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1903 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 619 тестов. Всего в стране проведено 4 771 957 тестов.
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