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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 20 августа

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 20 августа

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1738 пациентов с COVID-19, выписаны 1723. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 466 948 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 460 813 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3659 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 326 тестов. Всего в стране проведено 7 623 360 тестов.

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