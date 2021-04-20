Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 20 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 888 пациентов с COVID-19, выписаны 742. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 345 998 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 336 227 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2443 пациента с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 9307 тестов. Всего в стране их проведено 5 685 902.
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