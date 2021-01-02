Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1902 пациента с COVID-19, выписаны - 3007. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 198 125 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 181 109 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1442 пациента с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 21 942 теста. Всего в стране проведено 4 037 453 теста.
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