Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 марта
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 869 пациентов с COVID-19, выписаны 788. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 289 136 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 279 450 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1993 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 7125 тестов. Всего в стране проведено 4 915 522 теста.
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