Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 июля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1118 пациентов с COVID-19, выписаны 1144. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 419 330 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 412 128 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3164 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 007 тестов. Всего в стране проведен 6 831 951 тест.

Более 956,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 636,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.