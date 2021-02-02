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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 февраля

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 699 пациентов с COVID-19, выписаны 662.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 249 994 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 237 178 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За минувшие сутки выполнено 6 522 теста. Всего в стране проведено 4 488 821 тест.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 737 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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