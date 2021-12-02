Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 декабря. Официальная статистика

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 818 пациентов с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 318 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 658 тыс. 328 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 646 тыс. 104 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 тыс. 114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 26 тыс. 677 тестов. Всего в стране проведено 10 млн. 452 тыс. 213 тестов.