Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 августа

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 756 пациентов с COVID-19, выписаны - 592 пациента.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 447 тыс. 754 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 441 тыс. 961 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 472 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 тыс. 693 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 324 тыс. 156 тестов.