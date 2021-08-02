Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 августа
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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 756 пациентов с COVID-19, выписаны - 592 пациента.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 447 тыс. 754 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 441 тыс. 961 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 472 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 11 тыс. 693 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 324 тыс. 156 тестов.
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