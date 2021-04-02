0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 апреля

22 0

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 апреля

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 1598. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 324 694 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 315 226 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2267 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 062 теста. Всего в стране проведено 5 406 567 тестов.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿