Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 апреля

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 1598. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 324 694 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 315 226 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2267 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 062 теста. Всего в стране проведено 5 406 567 тестов.