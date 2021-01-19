Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 19 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 356 пациентов с COVID-19, выписаны 1 295. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 228 716 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 212 074 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 601 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8 932 теста. Всего в стране проведено 4 280 314 тестов.
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