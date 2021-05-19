Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 19 мая

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1303. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 380 089 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 370 135 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2732 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 219 тестов. Всего в стране проведено 6 133 343 теста.