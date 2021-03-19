Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 19 марта

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 307 938 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 298 816 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2139 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 847 тестов. Всего в стране проведено 5 178 695 тестов.