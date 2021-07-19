Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 19 июля.

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 658 пациентов с COVID-19, выписаны - 480 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 435 тыс. 020 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 428 тыс. 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 334 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 тыс. 546 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 101 тыс. 151 тест.