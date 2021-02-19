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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 19 февраля

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 19 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1663 пациента с COVID-19, выписаны 1608. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 275 322 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 264 976 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1894 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 20 643 теста. Всего в стране их проведено 4 753 338.

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