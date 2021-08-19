Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 19 августа. Официальная статистика
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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 355 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 408 пациентов.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 465 тыс. 210 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 459 тыс. 090 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 457 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 603 тыс. 034 теста.
Более 1,52 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,24 млн человек прошли полный курс вакцинации.
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