Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 19 августа. Официальная статистика

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 355 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 408 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 465 тыс. 210 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 459 тыс. 090 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 457 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 603 тыс. 034 теста.

Более 1,52 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,24 млн человек прошли полный курс вакцинации.