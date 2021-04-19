Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 19 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 887 пациентов с COVID-19, выписаны 633. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 345 110 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 335 485 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2433 пациента с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 9849 тестов. Всего в стране их проведено 5 676 595.
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