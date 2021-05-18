Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 мая

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1179 пациентов с COVID-19, выписаны 992. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 378 711 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 368 832 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2721 пациент с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 7909 тестов. Всего в стране их проведено 6 113 124.