Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 273 659 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 263 368 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1885 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 16 996 тестов. Всего в стране их проведено 4 732 695.
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