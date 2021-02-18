0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 февраля

187 0

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 273 659 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 263 368 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1885 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 16 996 тестов. Всего в стране их проведено 4 732 695.

+2
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿